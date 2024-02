Banche etiche: per la prima volta in Italia il summit che riunisce 70 istituti finanziari

(PRIMAPRESS) - MILANO - il Gruppo Banca Etica - Banca Etica e Etica Sgr - ospita, per la prim volta in Italia, il summit della rete mondiale della finanza etica da oggi fino al 29 febbraio 2024. I leader delle banche etiche di tutto il mondo si ritroveranno a Padova e Milano per il 16° Meeting annuale della Global Alliance for Banking on Values (GABV). Fanno parte dell’Alleanza circa 70 banche e istituti finanziari che gestiscono complessivamente asset per oltre 210 miliardi di euro.

" Il mondo a un bivio: i valori nella finanza e nella tecnologia per trasformare la società ”, questo il titolo del summit, che vedrà confrontarsi sul futuro della finanza etica e sulle nuove sfide che attendono il settore, oltre 200 amministratori delegati e alti dirigenti delle banche valoriali, operanti in oltre 45 paesi. Al centro il ruolo della finanza etica nel sostenere un’economia di pace contro il business della guerra. Il 28 febbraio, durante gli incontri della GABV, infatti, saranno presentati i risultati della ricerca “Alleati per la Pace ”, sull'attività del settore bancario globale nel finanziare e alimentare produzione, commercio e diffusione degli armamenti, e sulle strategie per disincentivarla, favorendo gli investimenti responsabili. Sarà inoltre presentato il Manifesto per una finanza di pace, condiviso da tutti gli organismi aderenti alla GABV, per esplicitare la visione umanitaria dell’Alleanza, condannare qualsiasi tipo di conflitto e chiedere a tutte le istituzioni finanziarie mainstream di smettere di finanziare la produzione e il commercio di armi. - (PRIMAPRESS)