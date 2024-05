Morte Zanola: il compagno Andrea Favero risponde al procuratore: “Non ricordo l’accaduto”

(PRIMAPRESS) - VIGONZA (PADOVA) - "Non ho memoria di come si siano svolti i fatti, ho un vuoto". Così al sostituto procuratore Andrea Favero, fermato per l'omicidio della compagna e convivente Giada Zanola,lanciata da un ponte "Ho perso la testa per nozze annullate" "Abbiamo litigato e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia sopra l'autostrada a 1Km da casa nostra. L'ho seguita in auto per riportarla a casa, ma mi ha urlato che mi avrebbe tolto il bambino",ha spiegato Favero."Non ricordo altro".Al mattino le ho scritto:"Dove sei?".Procuratore: è messa in scena. Una tragedia accaduta non molto lontano da un altro evento drammatico: quello dell'omocidio Giulia Cecchettin. - (PRIMAPRESS)