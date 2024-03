Anagrafe, il Tribunale di Padova sdogana il doppio cognome di mamma biologica e intenzionale. Inammissibili oltre 30 ricorsi

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 con cui la Procura che aveva chiesto di far cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita di bimbi registrati all'anagrafe con i cognomi della madre biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. La questione riguardava la possibilità di riconoscere, come figli, i bimbi concepiti all'estero da due donne e poi nati in Italia.

Si tratta di "Un passo importante, oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli",ha commentato il sindaco Giordani. - (PRIMAPRESS)