Ue: gli incontri per le nomine delle alte cariche tra tensioni e nuovi accordi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Nonostante abbracci e larghi sorrisi, tra i leader dei paesi europei dell'Ue, riuniti per la prima cena dopo le elezioni, la tensione è palpabile per le decisioni che porteranno alla nomina delle alte cariche dell'Unione Europea. Un po' diverso il clima tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader ungheresesi sono incontrati nell'hotel Amigo, nel pieno centro di. "L'incontro con Meloni è andato bene, vanno sempre bene. La cooperazione con l'Italia è sempre buona", ha dichiarato il primo ministro di Budapest, che non si è sbottonato su una possibile rielezione dial vertice della Commissione europea. "E' troppo presto per dire qualsiasi cosa sulle nomine. Tutto è fluido in questo momento", ha commentato, facendo riferimento all'incontro informale tra i leader dell'Unione durante il quale si discuterà sulle nomine apicali e che si è tenuta ieri sera. Dal canto suo Ursula von der Leyen punta dritto alla riconferma per la Commissione UE e contestualmente questa mattina scattano le trattative anche per Consiglio, Parlamento e Alto Rappresentante per gli Affari Esteri.Ma dal clima registrato ieri sera niente è così scontato e le parole del Presidente del Consiglio Europeo, charles Michel ne fanno sintesi: "Nella cena dei leader abbiamo discusso del pacchetto dei vertici europei. Abbiamo una direzione giusta ma in questo momento non c'è accordo".

