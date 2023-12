Carne coltivata: Matterella firma il decreto di divieto di produzione e di immissione sul mercato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il disegno di legge sulle disposizioni in materia di divieto di produzione o immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti da colture cellulari meglio note come "carne coltivata". La firma del ddl è arrivata dopo che la notifica del testo approvato dal Parlamento era arrivata alla Commissione Europea. La procedura della notifica alla Commissione Ue è necessaria per evitare un eventuale ricorso ai tribunali nazionali per dichiararla inapplicabile. - (PRIMAPRESS)