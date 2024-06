Consiglio Ue, Mattarella: "Non entro nel merito ma non si può prescindere dall'Italia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulle decisioni e gli incarichi che verranno confermati nelle prossime ore nel Consiglio a Bruxelles (27-28 Giugno), "Non si può prescindere dall'Italia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, a quanto si apprende da fonti del Colle, nel corso della colazione con la premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Mattarella avrebbe comunque fatto presente che non è suo compito entrare nelle dinamiche della Ue di questi giorni. Ma, pur tuttavia, nei giorni scorsi e più volte il Capo dello Stato aveva ripetuto la necessità di un "cambio di passo dell'Europa. Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale per il tradizionale pranzo di lavoro il giorno prima del consiglio di Bruxelles la Meloni e alcuni ministri per uno scambio di informazioni. - (PRIMAPRESS)