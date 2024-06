44º anniversario strage Ustica, Mattarella: “Continuare a cercare per ricomporre quello che avvenne”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La Repubblica fu profondamente segnata da quella tragedia che resta una ferita aperta anche perché una piena verità ancora manca e ciò contrasta con il bisogno di giustizia che alimenta la vita democratica". Così il Presidente Mattarella nel 44esimo anniversario della strage di Ustica,in cui persero la vita le 81 persone che erano a bordo del Dc-9 in volo da Bologna a Palermo. "La Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai Paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne".

L'inchiesta di Ustica è un nervo ancora scoperto nella ricerca della verità che non riesce a trovare riscontri attendibili. Ieri il conduttore Massimo Giletti aveva provato a fare una ricostruzione con uno speciale su Rai3 ma più che fare chiarezza si è generata l'ennesima rissa sui social. - (PRIMAPRESS)