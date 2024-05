Usa: una serie di tempeste nel Centro e nel Sud ha provocato 22 vittime e divelto case e tetti di aziende

(PRIMAPRESS) - USA - Una serie di potenti tempeste hanno colpito il centro e il sud degli Stati Uniti durante il fine settimana di festa del Memorial Day. Le vittime sono almeno 22 e sono centinaia le case e aziende con gravi danni strutturali. Molte le interruzioni di corrente. Cinque le vittime in Kentucky, 7 in sette in Texas e 8 in Arkansas. Due le vittime in Oklahoma, durante un matrimonio all'aperto. - (PRIMAPRESS)