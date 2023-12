Usa: identificato dalla polizia di Los Angels il serial killer dei clochard. È il 38enne Joseph Powell

(PRIMAPRESS) - USA - La polizia di Los Angeles ha identificato l'uomo sospettato di aver ucciso tre senzatetto in questa settimana. E' Jerrid Joseph Powell, 33 anni, già arrestato per l'omicidio di un uomo a San Dimas, in California, a seguito di una rapina a mano armata. Il capo della polizia, Michel Moore, ha detto che gli investigatori sono riusciti ad abbinare l'auto di Powell,comparsa in alcuni video ripresi dalle telecamere di sicurezza in occasione dell'omicidio di martedì, con quella identificata per l'uccisione dei tre clochard - (PRIMAPRESS)