Urbino: scontro in galleria tra Ambulanza e pullman di una gita. Morti i tre del personale sanitario e paziente trasportato

(PRIMAPRESS) - URBINO - Sono 4 le vittime di uno scontro nella galleria Ca' Gulino nei pressi di Urbino. L'incidente avvenuto in una collisione tra un pullman di ragazzi in gita e un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73Bis, la bretella tra Urbino e Fermignano. La strada è stata chiusa. Nello scontro il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria. Le quattro vittime sono i tre occupanti dell'ambulanza e una persona trasportata. I ragazzi sarebbero illesi. Lievemente ferito l'autista del pullman che stava trasportando dei bambini dai 7 ai 13 anni in gita. Si tratta di un 40enne di Ascoli Piceno che ora è in osservazione all'ospedale di Urbino. Due i ragazzi lievemente contusi, ma nessuno è stato portato all'ospedale. - (PRIMAPRESS)