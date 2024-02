Rogo Valencia: 4 vittime e 20 dispersi nei due edifici andati a fuoco nella notte

(PRIMAPRESS) - VALENCIA - Sono 4 le vittime accertate e almeno 20 le persone disperse a seguito dell'incendio di enormi proporzioni scoppiato ieri nella notte e che ha divorato 2 grattacieli a Valencia, dove vivono circa 350 persone. Il bilancio dei morti è provvisorio e potrebbe peggiorare. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. Si teme per la sorte dei dispersi. Gli edifici, uno di 14 piani, erano ricoperti di poliuretano, che ha causato assieme al vento il rapido propagarsi delle fiamme. Numerose le persone ferite, tra cui un bambino di 7 anni. - (PRIMAPRESS)