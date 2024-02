Striscia Gaza, raid aereo israeliano all’alba su ex asilo pieno di rifugiati: 4 vittime e decine di feriti

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Nella notte un bombardamento israeliano, secondo quanto riportato dall'agenzia palestinese Wafa, avrebbe causato 4 morti colpendo un ex asilo con sfollati nella città di Zawayda, nel centro della Striscia di Gaza. Diverse decine di persone sono rimaste ferite nella struttura dove si erano rifugiati centinaia di sfollati. L'emittente araba Al Jazeera aveva già riportato che almeno otto persone sono rimaste uccise e altre 18 ferite in attacchi delle forze israeliane con tro due case a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Intanto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito la comunità internazionale che la pressione israeliana su Rafah aumenterà a dismisura le condizioni disumane in cui versano i rifugiati.

