Ucraina: dal summit di Granada al meeting di Arraiolos il conflitto di Kiev resta al primo posto

(PRIMAPRESS) - ARRAIOLOS (PORTOGALLO) - Il 16º meeting del gruppo di Arraiolos in Portogallo che ogni anno riunisce capi di stato non esecutivi per confrontarsi su temi che riguardano l'Europa ha fatto da eco al summit di Granada in Spagna dove è stato trovato un accordo sulla questione migranti e sulla posizione nei confronti della Tunisia. In entrambi gli appuntamenti al centro della discussione c'è stato il conflitto russo-ucraino che proprio ieri ha registrato 51 vittime a causa di un attacco russo su abitazioni civili.

"L'Ucraina rimane al primo posto nell' agenda Ue", ha detto ieri sera Mattarella in conferenza stampa al termine del vertice Arraiolos dei Capi di Stato a Porto. "Abbiamo parlato di allargamento" ha riferito,ricordando il processo in cor- so per i Balcani occidentali,Ucraina, Moldova e "quando sarà il tempo alla Georgia. La crescente adesione alla Ue è un fattore di stabilizzazione". Elogia l'intesa raggiunta a Bruxelles sui migranti. "Tra alcuni mesi saranno chiamati al voto 400 mln di cittadini europei,servono decisioni veloci",dice.

Ma cos'è Il Gruppo Arraiolos? È conosciuto come Gruppo Uniti per l’Europa, e deve il suo nome alla cittadina di Arraiolos nell'entroterra portoghese dove il 18 ottobre 2003 i Capi di Stato delle prime sei nazioni partecipanti (Finlandia, Germania, Lettonia, Polonia, Portogallo e Ungheria) si riunirono su invito dell'allora presidente portoghese Jorge Sampaio per discutere delle principali problematiche europee. L'Italia fa parte dell'associazione dal 2006 e ha ospitato i Capi di Stato del Gruppo Arraiolos a Napoli nel 2009 e al Quirinale nel 2021. L'incontro dei Capi di Stato non produce documenti o dichiarazioni congiunte ma serve a confrontarsi su nodi geopolitici anche in vista delle prossime elezioni europee. - (PRIMAPRESS)