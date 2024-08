Ucraina: continua la pressione di Kiev sul confine russo. Lukashenko (Bielorussia): “Non vogliamo escalation”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le difese aeree della capitale ucraina hanno respinto stanotte un attacco di droni partiti dalla regione russa di Kursk, dove è in corso l'offensiva ucraina. Non risultano vittime né danni. Mosca riferisce di avere abbattuto 7 droni ucraini al largo della Crimea. E dalla Bielorussia il presidente Lukashenko, alleato di Mosca, avverte: non vogliamo escalation né guerra contro la Nato,ma se qualcuno oltrepasserà il nostro confine,risposta sarà immediata. A Mosca e Kiev sediamo a tavolo negoziale". - (PRIMAPRESS)