Tregua Gaza: ecco i tre punti chiesti da Hamas attraverso il Qatar e con l’intervento di Blinken

(PRIMAPRESS) - GAZA - E' articolato in tre punti il piano di Hamas per la tregua proposto ai mediatori del Qatar e di cui il segretario di Stato Usa, Blinken dovrà parlare con Israele. La proposta vedrebbe uno scambio ostaggi-detenuti palestinesi, la restituzione dei corpi o dei resti delle persone uccise, la ricostruzione di ospedali a Gaza e l'uscita delle forze israeliane dalle aree civili. La prima fase dell' accordo, 45 giorni, prevede la consesegna di aiuti. Si chiedono negoziati indiretti con Israele per lo stop alle operazioni militari nella Striscia. - (PRIMAPRESS)