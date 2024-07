NATO: il summit a Washington per 75º anniversario della rete difensiva del mondo

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Celebrati i 75 anni dell’alleanza NATO, la rete difensiva di maggior successo della storia del mondo. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha sottolineato l’importanza di ricordare ciò che sta alla base delle fondamenta della NATO. “E questo è il potere della difesa collettiva. Il potere dell’Articolo 5 che dice che un attacco a uno è un attacco a tutti è il deterrente più forte possibile contro l’aggressione, il modo più forte ed efficace per prevenire la guerra in primo luogo, per evitare il conflitto in primo luogo, perché chiunque vorrebbe- Un aggressore sa che un attacco contro un membro qualsiasi significa che avrà a che fare con ogni membro dell'Alleanza", ha detto. Il numero di paesi che sono ora membri della NATO è 32 – con Finlandia e Svezia i più recenti, qualcosa che, ha detto il Segretario Blinken, “che, per la maggior parte delle persone, sarebbe stato inimmaginabile solo pochi anni fa”. “Abbiamo un’Alleanza che è più forte e investe al suo interno più di quanto non abbia mai fatto. Ora abbiamo 23 paesi che stanno rispettando l’impegno del 2% del PIL per la difesa fissato al vertice del Galles nel 2014”, ha affermato. “Nel 2021 c’erano solo nove paesi che hanno raggiunto l’obiettivo. Ora siamo a 23, un aumento del 18% negli investimenti nella difesa da parte degli alleati in tutta l’Alleanza”. Un altro aspetto di un’Alleanza rafforzata è il partenariato con paesi al di fuori del Nord America e dell’Europa: “Abbiamo quattro partner dell’Indo-Pacifico che verranno al vertice della NATO, come hanno fatto negli ultimi tre anni: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, [Repubblica di] Corea. Questa è una manifestazione e un riconoscimento di qualcosa che è veramente nuovo, ovvero che sempre più partner in Europa vedono le sfide in tutto il mondo, in Asia, come rilevanti per loro; proprio come i partner asiatici considerano rilevanti per loro le sfide globali in Europa. Il primo ministro [giapponese] Kishida ha espresso il meglio di sé in seguito all’aggressione russa contro l’Ucraina. Ha detto che ciò che accade oggi in Europa potrebbe accadere domani in Asia”. Il vertice della NATO a Washington, come ha affermato il Segretario Blinken, “assicurerà che abbiamo le giuste difese in tutta l’Alleanza laddove sono necessarie… È manifestamente nell’interesse delle persone che tutti noi rappresentiamo”. - (PRIMAPRESS)