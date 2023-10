Terrorismo: due arresti a Milano di soggetti ritenuti fedeli all’Isis. Nei loro post minacce a Meloni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sono due gli uomini di origine egiziana arrestati questa mattina nel blitz antiterrorismo a Milano. Secondo la procura i due soggetti erano "estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitale per conto dell'Isis" a cui "avrebbero prestato giuramento di appartenenza e fedeltà", finanziando cause a sostegno.Lo scrive il procuratore milanese Viola. Nelle loro chat rintracciate anche "minacce" alla premier Meloni. Il ministro degli Esteri Tajani ha ricordato che è stato già alzato il livello di guardia e che al momento non ci sono minacce dirette verso l'Italia. Affermazioni del ministro, tuttavia, ritenute in contraddizione con le minacce dirette alla premier italiana. - (PRIMAPRESS)