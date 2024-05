Papa a Verona: oggi il pranzo con i detenuti della Casa Circondariale di Montorio e poi la Messa allo Stadio Bengodi

(PRIMAPRESS) - VERONA -Dall'anfiteatro della città di Verona, inizierà la lunga giornata del Santo Padre che presiede l'Incontro "Arena di Pace: Giustizia e Pace si baceranno", dove incontrerà varie realtà della società civile e dell'associazionismo.

Il Papa è partito in elicottero per Verona alle 6.30 dall'eliporto del Vaticano ed è atterrato alle 7 nel piazzale antistante lo Stadio Bentegodi della città veneta dove tornerà alle 15 per celebrare la Santa Messa. Dopo l'incontro alla Basilica di San Zeno sarà alla casa circondariale di Montorio dove pranzerà con i detenuti. - (PRIMAPRESS)