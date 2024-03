Striscia di Gaza: lunedì nuova risoluzione Onu presentata da 10 membri non permanenti

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Dopo la bocciatura da parte di Russia, Cina e Algeria della risoluzione Onu degli USA, lunedì 25 torna in Consiglio di Sicurezza una nuova proposta di tregua nella Striscia di Gaza. La nuova risoluzione è presentata da 10 membri non permanenti. La Russia, contrariamente agli Stati Uniti e all'Europa, si era mostrata favorevole all'attacco israeliano da terra a Rafah annunciato da settimane da Netanyhau. Un attacco che il premier israeliano considera essenziale per l'annullamento di Hamas. "Spero che lo faremo col sostegno Usa, ma se sarà necessario andremo da soli", ha detto ieri Netanyhau durante la sesta missione del segretario di Stato Blinken in MediOriente. - (PRIMAPRESS)