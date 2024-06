Russia: 9 vittime nell’attacco terroristico in Dagestan. Uccisi 4 aggressori. Si cercano i mandanti

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'attacco avvenuto ieri sera in Daghestan in Russia con uomini armati che hanno ucciso almeno nove persone, sette delle quali sono agenti di Polizia e un sacerdote della Chiesa Ortodossa russa mentre 25 persone sono rimaste ferite, "è stato un attacco terroristico" a riferirlo sono state le autorità locali citate da Ria Novosti. A Derbent e Makhachkala sono stati compiuti attacchi armati contro 2 chiese ortodosse, una sinagoga e una postazione della polizia stradale.Il Comitato investigativo russo per il Daghestan ha aperto un procedimento come "attacco terroristico". Nell'attentato sono morto 4 aggressori ma non è ancora chiaro a quale matrice terroristica appartengono. - (PRIMAPRESS)