Striscia di Gaza: gli Usa prendono le distanze dai raid israeliani su strutture per rifugiati a Rafah

(PRIMAPRESS) - STRSCIA GAZA - Gli Stati Uniti fanno sapere di non sostenere "l'estensione delle operazioni militari dell'esercito israeliano a Rafah", nel sud della Striscia di Gaza.Il portavoce della Sicurezza nazionale, Kirby, ha detto che ciò sarebbe un "disastro" per i palestinesi che si trovano nella città dopo essere stati evacuati da altre zone della Striscia. A Zawayda, nel centro della Striscia, si contano almeno 8 morti, tra cui 3 bambini,dopo un raid israeliano su un asilo occupato da palestinesi sfollati, riferisce l'agenzia palestinese, Wafa. Le forze israeliane hanno più volte sostenuto che miliziani di Hamas si nascondono tra i rifugiati ma questo non può esssere il motivo di rappresaglie senza risparmio di civili. - (PRIMAPRESS)