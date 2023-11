Striscia di Gaza: 31 palestinesi uccisi nei pressi di Nuseirat. Nessun accordo ancora per la riconsegna dei prigionieri

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Circa 31 palestinesi sono stati uccisi in attacchi separati avvenuti nel campo profughi di Nuseirat. Tra le vittime ci sono anche due giornalisti.

Decine di persone, compresi bambini, sono state uccise negli attacchi aerei israeliani contro le scuole gestite dalle Nazioni Unite nel nord di Gaza: la scuola al-Fakhoora nel campo profughi di Jabalia e un'altra scuola a Tall az-Zaatar.

Alcune testimonianze, riportate da media locali, hanno riportato di essere stati costretti a lasciare l'ospedale di al-Shifa nonostante Israele affermasse che i pazienti, il personale medico e gli sfollati di guerra se ne fossero andati volontariamente.

Intanto, nonostante il susseguirsi di trattative che vedono impegnati USA e paesi arabi, un accordo sui prigionieri non è stato ancora raggiunto tra Israele e Hamas per la riconsegna degli ostaggi secondo quanto riferito da un portavoce della Casa Bianca dopo che il Washington Post aveva affermato che un accordo mediato dagli Stati Uniti era vicino.

Almeno 12.000 persone sono le persone uccise negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. In Israele, il bilancio ufficiale delle vittime degli attacchi di Hamas è di circa 1.200.