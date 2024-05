Sfide elettorali: Biden e Trump negli Usa, Meloni e Schlein in Italia ma non chiamateli “duelli”

(PRIMAPRESS) - ROMA- È programmata per il 27 giugno prossimo il confronto tv tra il presidente Usa in carica ,Joe Biden e l'ex Donald Trump: "Ho ricevuto e accettato un invito dal- la Cnn per un dibattito il 27 giugno. Tocca a te,Donald. Come hai detto:ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto". Con queste parole sul suo profilo X il presidente statunitense Joe Biden annuncia il duello televisivo col suo rivale. Anche Trump ha accettato la sfida. Lo annuncia la Cnn. "Il corrotto Joe Biden è il peggiore oratore che abbia mai af- frontato. Non riesce a mettere due fra- si in fila. Prepariamoci alla rissa" ha scritto Trump sul suo social Truth.

In Italia è invece attesa la sfida elettorale del 23 maggio tra là premier Giorgia Meloni e la leader del Partito Democratico, Ely Schlein. anche dai sociologi arrivano le raccomandazioni ai media e sui social di non utilizzare parole come "duello e sfide" per evitare che le eccessive polarizzazioni possano creare situazioni di reazioni violente in soggetti più fragili come nel caso dell'attentato di ieri al premier slovacco Robert Fico che versa in gravi condizioni per essere stato raggiunto da quattro colpi esplosi da un contestatore. - (PRIMAPRESS)