Scontri Pisa e Firenze: oggi in Senato informativa di Crosetto. Meloni: “Rischio eversione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 29 febbraio ,alle 10, in Senato ci sarà l' Informativa del ministro dell'Interno, Guido Crosetto, sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e a Firenze. L'intervento arriva con un carico di tensioni dopo le polemiche cresciute per la notizia del trasferimento della dirigente del Reparto Mobile di Firenze, a meno di una settimana dalle cariche agli studenti nel capoluogo toscano e a Pisa. Fonti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, tuttavia hanno chiarito che l'avvicendamento non è legato agli scontri di venerdì scorso. Il trasferimento era già programmato da tempo. Intanto la Procura di Firenze e quella di Pisa hanno aperto un'inchiesta sulle cariche agli studenti in corteo (non autorizzato a Pisa) per la Palestina.

Un clima che rischia di creare focolai eversivi come già accaduto ieri in serata con l'assalto ad una volante della Polizia.

"Togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra" è un "gioco che può diventare molto pericoloso". Così la premier Meloni dopo l'assalto ad una volante avvenuto a Torino ad opera di antagonisti. Il Quirinale ha espresso solidarietà agli agenti aggrediti. - (PRIMAPRESS)