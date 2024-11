Sciopero: da diritto sindacale ad arma politica nel nome della “Rivolta sociale” di Landini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo lo sciopero di ieri anche con scontri di gruppi antagonisti con la polizia, il leader della Cgil, Landini soffia sul fuoco della rivolta: "Non c'è libertà senza rivolta sociale". Anche se sull'espressione "rivolta sociale" il segretario Cgil Landini vede montature e cita Camus. "Di fronte al livello di diseguaglianze cresciute e alla crisi della democrazia con la gente che non va a votare invece di una reazione vedo il rischio di rassegnazione,paura" ."Se la persona non si rivolta davanti alle ingiustizie non esiste come persona". "La democrazia non è messa in discussione dalla piazza ma dal Dl Sicurezza". Sfumature di concetti e linguaggio che non fanno andare troppo per il sottile gruppi eversivi come quelli di ieri a Torino che hanno bruciato in piazza le foto della Meloni, Salvini e Crosetto tanto da far dire al ministro Piantedosi di essere in presenza di un clima pesante alimentato da frange estreme che si organizzano con il solo scopo di attaccare chi opera per garantire il diritto di manifestare le proprie idee.

E proprio il ministro dei Trasporti, Salvini che con la sua decisione di dimezzare le ore di sciopero, oggi replica: "Sono soddisfatto di aver garantito ieri il diritto di viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani".Così il ministro dei Trasporti e vicepremier, Salvini,sullo sciopero di Cgil-Uil di e la sua precettazione. "Il mio impegno non cambia in vista di dicembre, quando si contano già 15 scioperi proclamati, fra cui uno generale fissato il 13, guarda caso un altro venerdì, a pochi giorni dal Natale. Sono pronto a intervenire ancora per aiutare i cittadini", ha anticipato Salvini. - (PRIMAPRESS)