Avviso di garanzia Governo: Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano incaricano per la difesa Giulia Bongiorno

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri dell'Interno, Piantedosi, della Giustizia, Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, hanno deciso congiuntamente di nominare quale unico legale l'avvocato Giulia Bongiorno per la vicenda Almasri. Una scelta che, spiegano fonti di Palazzo Chigi, "sottolinea la compat- tezza del governo anche nell'esercizio dei propri diritti di difesa". lo studio legale della senatrice Giulia Bongiorno si era occupata anche della difesa di Matteo Salvini per il caso Open Arms in cui era stato accusato di sequestro di persona e poi assolto.