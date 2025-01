Caso Almasri: avviso di garanzia per Meloni, Nordio e Piantedosi. Premier:”Avanti a testa alta”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La notizia di oggi è questa: il Procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare proces- so a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggia- mento e peculato in relazione alla vi- cenda del cittadino libico Almasri". Così la premier in un video che mostra il foglio dell'avviso di garanzia. "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire", avverte Giorgia Meloni."Avanti a testa alta". L'avviso inviato anche a ai ministri Nordio e Piantedosi. - (PRIMAPRESS)