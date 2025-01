Caso Almasri: cancellata l’Informativa in aula di Piantedosi e Nordio. Le reazioni dell’opposizione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello della Giustizia Carlo Nordio non saranno in aula per la prevista informativa di oggi sul caso Almasri. Ieri là premier Giorgia Meloni aveva reso noto dell'informativa dell'apertura di un procedimento nei suoi confronti e dei ministri Nordio, Piantedosi e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per i servizi di Intelligence, Alfredo Mantovano con l'accusa di favoreggiamento e peculato per aver rimpatriato il generale libico Almsri, con un volo di Stato. . Della questione sarebbero già stati informalmente avvisati i presidenti di Camera e Senato. - (PRIMAPRESS)