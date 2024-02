Incendio Valencia: salgono a 10 le vittime. Continuano le ricerche affannose per 10 dispersi

(PRIMAPRESS) - VALENCIA - È salito a 10 il numero delle vittime del rogo scoppiato ieri in tarda notte nei due grattacieli a Valencia. Restano ancora 10 dispersi che si cercano tra le macerie con le 20 squadre impegnate nelle ricerche e con il passare delle ore le speranze di trovarli ancora vivi diminuiscono. Quattordici persone sono rimaste ferite, di cui nove sono uomini, di età compresa tra i 25 e i 57 anni, e quattro donne, tra i 27 e gli 81 anni. Cinque vigili del fuoco sono ancora in ospedale ma non in pericolo di vita. Il rogo, di vaste proporzioni, ha coinvolto due blocchi di edifici uniti tra loro, uno di 14 e l'altro di 10 piani, nel quartiere Campanar. Secondo una prima ricostruzione le fiamme, inizialmente localizzate al settimo piano, si sarebbero propagate lungo la verticale del grattacielo ed estese, complice il vento, nella parte più bassa (La torre 2). Il “grande” condominio ospita 138 abitazioni per un totale di circa 450 residenti.

Il premier Pedro Sanchez si è recato in mattinata sul luogo: "Vorrei, a nome del governo spagnolo e credo a nome di tutta la società spagnola, trasmettere la nostra solidarietà, affetto ed empatia alle famiglie delle vittime già conosciute da questo terribile incendio". Sánchez ha anche ringraziato le squadre di emergenza per il loro lavoro.

Ancora da stabilire le cause dell'incendio che si è propagato con enorme velocità per la presenta di un rivestimento infiammabile degli edifici. A peggiorare la situazione le forti raffiche di vento che soffiavano nellla notte. - (PRIMAPRESS)