Media, giornalisti Dire in sciopero. Fnsi: “Situazione inaccettabile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora un attacco ai giornalisti dell'Agenzia Dire che dopo i licenziamenti illegittimi di dicembre, le sospensioni illegali dal lavoro di gennaio, gli stipendi pagati a singhiozzo da anni, ritornano ad essere la paglia nell'occhio da parte dell'editore Stefano Valore. Fnsi, Stampa Romana, Alg, Aser, Sugc, Asva, Assostampa sarda, Ast, Sigim, Associazione Ligure dei Giornalisti in un comunicato congiunto parlano di "Una situazione inaccettabile – prosegue la nota - che come sindacato condanniamo chiedendo un intervento da parte del Dipartimento dell'editoria, perché non si può permettere che nel settore editoriale ci siano aziende che continuano ad operare calpestando i diritti dei propri dipendenti". - (PRIMAPRESS)