Primarie repubblicane USA: Trump vince nel Nevada con il 97,6% dei voti. Ora è successo in 4 Stati

USA - L'ex presidente degli Stati Uniti, Trump, ha vinto le primarie repubblicane anche in Nevada, dove non ha affrontato concorrenti di peso. Il NYT ha pubblicato le proiezioni che danno il risultato di Trump al 97,6% dei voti, mentre Ryan Binkle, un pastore del Texas poco conosciuto, ha ottenuto il 2,4%. Con i successi in Iowa, New Hampshire e Nevada, l'ex presidente americano è vicino a conquistare la nomination.