Presidenziali Usa: la candidata repubblicana Nikki Halley chiede protezione al Secret Service. Minacce telefoniche

Nikki Haley, l'unica candidata repubblicana ancora in campo per sfidare Trump alle elezioni presidenziali, ha chiesto la protezione del Secret Service, il corpo di agenti dei leader politici americanI, per le minacce che sta ricevendo nella corsa per la Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn. Negli ultimi mesi l'ex ambasciatrice all'Onu era rimasta vittima di due episodi di 'swatting', ossia di falsi allarmi telefonici per inesistenti inci- denti nella sua abitazione che hanno fatto scattare l'intervento di unità d'elite della polizia.