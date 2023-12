Pesaro: lutto nel mondo della musica per la scomparsa del presidente della Filarmonica Rossini, Michele Antonelli

(PRIMAPRESS) - PESARO - Cordoglio nel. Ondò della musica per la scomparsa del maestro Michele Antonelli, Presidente della Filarmonica Gioachino Rossini, realtà musicale che aveva fondato nel 2014 proprio con la finalità di essere ambasciatrice nel mondo delle musiche del Cigno di Pesaro. Della FGR – tassello fondamentale dell’identità musicale del territorio - il M° era anche direttore artistico e responsabile della qualità e dell'identità, ruoli che ben testimoniano il suo grande rigore. Antonelli ha tenuto concerti nelle più importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero e ha inciso prime esecuzioni assolute per Ricordi, Fonit Cetra e MGA-Paris; intensa anche l’attività cameristica. Sempre impegnato sul fronte della didattica, ha insegnato Flauto in prestigiosi Conservatori italiani.

Dal sindaco Matteo Ricci e dall'Assessore alla Bellezza, Daniele Vimini la vicinanza alla famiglia del maestro Antonelli. - (PRIMAPRESS)