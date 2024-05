Meteo: allerta gialla della Protezione Civile in 10 regioni. Temporali nel Nord-Est

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le piogge torrenziali in Umbria, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in settori di 10 regioni per rischio temporali e idrogeologico. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Piemonte e Umbria. Previsti temporali e temperature ancora sotto la media del periodo. Sono attesi numerosi temporali, anche a carattere di rovescio, soprattutto nel Nord-Est, nel Centro e in alcune aree del Sud. Frana in Liguria, chiusa la SS 523. - (PRIMAPRESS)