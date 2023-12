Padova: domani 5 dicembre i funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Ci sarà domani 5 dicembre l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, dopo la lunga attesa dovuta alla perizia sul corpo della giovane per stabilire la dinamica della sua uccisione da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Alle 11 il feretro sarà nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, a Padova città dove la studentessa frequentava l'università. Il papà della 22enne ha scelto la chiesa più grande della zona perché possa ospitare le migliaia di persone che arriveranno per l'addio a Giulia. Ma all'esterno saranno sistemati i maxi schermi per consentire a molti di prendere parte alla cerimonia funebre.

"Spero che partecipino in tanti", aveva detto nei giorni scorsi il papà di Giulia, Gino che leggerà una lettera alle esequie. Dopo il funerale la bara arriverà a Saonara, il paese della mamma di Giulia, morta circa un anno fa, per un altro momento di raccoglimento, alle 14. L'amministrazione locale ha predisposto la chiusura di strade e i parcheggi intorno alla chiesa di San Martino, che può accogliere circa 300 persone. - (PRIMAPRESS)