Omicidio ceo United HealthCare: ecco chi è Luigi Mangione il 25enne americano presunto killer

(PRIMAPRESS) - USA - Un giudice in Pennsylvania ha confermato l'arresto, senza possibilità di libertà su cauzione, per Luigi Mangione, 26 anni, sospettato di aver ucciso il 4 dicembre a New York Brian Thompson, ceo del colosso sanitario assicurativo Uninited Health care. Mangione è stato incriminato per cinque reati tra cui tra cui il possesso di arma senza licenza, falso e per il possesso di "strumenti di un delitto". Per essere incriminato dell'assassinio di Thompson il ragazzo deve essere giu- dicato a New York.

Luigi Mangione è un ragazzo di buona famiglia di una dinastia Italo-americana del Maryland. Ha frequentato il liceo privato Gilman (40 mila dollari l’anno di retta scolastica). Poi l’università della Pennsylvania, con un corso in computer science e un master in ingegneria. L’ultima sua residenza conosciuta è Honolulu nelle isole Hawaii, mentre ha lavorato per un’azienda automobilistica in California. Poi, l'uccisione del Ceo della UnitedHealthCare. - (PRIMAPRESS)