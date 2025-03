Israele e Ucraina: i due pesi e le due misure di Trump verso i paesi aggrediti. Armi per 4 mld di dollari a Tel Aviv

(PRIMAPRESS) - USA - I due pesi e le due misure dell'amministrazione Trump nei confronti di Israele e dell'Ucraina. Entrambi i paesi sono entrati in conflitto dopo aver ricevuto un'aggressione ma tuttavia, le reazioni del presidente americano risultano diametralmente opposte. Mentre ha cacciato in malo modo il presidente ucraino Zelensky accusato di non volere la pace e minacciandolo di non inviargli più armi, per Israele Trump ha annunciato l'approvazione di un'importante vendita di armi per 4mld di dollari annullando l'embargo parziale di Biden. "Ho firmato una dichiarazione per utilizzare le autorità di emergenza per accelerare la consegna di circa 4 mld di dollari in assistenza militare a Israele", ha dichiarato il Segretario di Stato Rubio in un comunicato. La dichiarazione di emergenza rilasciata dal capo della diplomazia Usa consente al Dipartimento di Stato di bypassare la revisione del Congresso sulla vendita. - (PRIMAPRESS)