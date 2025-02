Usa: i tagli di personale di Musk iniziano dal Pentagono: 55mila a rischio su 2,9 mln dipendenti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Più di 50.000 persone potrebbero essere licenziate al Dipartimento della Difesa americano, nell'ambito dei tagli che sta attuando l'amministrazione Trump. Lo ha riferito un funzionario Usa alla Cnn. Il dipartimento ha circa 55.000 dipendenti in prova il tipo di impiegato che il presidente americano ed Elon Musk hanno preso di mira e questi potrebbero dover far le valigie in blocco nelle prossime ore.Il Dipartimento della Difesa, che include il Pentagono,ha circa 2,9 milioni di impiegati tra militari attivi,riservisti e civili. - (PRIMAPRESS)