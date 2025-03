Dopo 250 anni Trump ordina che l’inglese sarà l’unica lingua ufficiale degli USA

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo 250 anni l'inglese sarà l'unica lingua ufficiale degli Stati Uniti. A decretarlo è sstato il presidente Donald Trump che ha firmato il provvedimento esecutivo. Si tratta di una rivoluzione perchè in due secoli e mezzo di storia gli Usa non hanno mai avuto una lingua ufficiale federale. L'ordine di Trump annulla quello di Clinton che obbligava le agenzie federali a dare assistenza linguistica ai non anglofoni. "Parlare inglese aiuta i nuovi arrivati a impegnarsi nelle comunità, a partecipare alle tradizioni nazionali e a restituire qualcosa alla nostra società". Il provvedimento rientra nelle politiche di contenimento dell'immigrazione di Trump - (PRIMAPRESS)