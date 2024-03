Musica: Buon Compleanno Lucio! a Bologna la seconda edizione di "Ciao" dedicata agli artisti sulla scia di Dalla

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Buon Compleanno Lucio Dalla. Oggi a Bologna si terrà la 2ª edizione di “CIAO - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”, la rassegna che premia gli artisti più innovativi e capaci di contaminazioni di generi, simile a quella che ha guidato la lunga e straordinaria carriera di Lucio.

La serata, che sarà condotta dalla cantautrice Nina Zilli, andrà successivamente in onda con uno speciale Tv il 6 aprile in seconda serata su Rai1 e in simulcast su Rai Radio2.

Sul palco si alterneranno i vincitori dei Ballerini Dalla 2024: Pinguini Tattici Nucleari (Ballerino Dalla 2024 alla Carriera), Daniela Pes e Calcutta (parimerito per la categoria "artista"), Madame (vincitrice della categoria "canzone" con il brano "Il bene nel male"), Dardust (Ballerino Dalla per la categoria "producer/talent scout"),Brunori Sas (riceverà il Ballerino Dalla per la categoria "colonna sonora" con il suo brano "La vita com'è") e Walter Veltroni (ritirerà il premio per la categoria "progetto" per il film evento "Dallamericaruso. Il concerto perduto").