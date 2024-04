Motorismo storico: oggi si chiude la 34ª edizione di Valli e Nebbie, tappa dell’ASI Circuito Tricolore

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Seconda ed ultima giornata della 34ª edizione di Valli e Nebbie, l'evento motoristico di auto storiche, prima tappa del Circuito Tricolore 2024 dell'Automotoclub Storico Italiano, che porta il patrocinio dei Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, del Turismo e della Cultura, oltre quello dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per il valore di questa manifestazione nell'impegno a preservare la storia dell'innovazione e della tecnologia del motorismo storico ma anche come drive per la promozione del turismo e la diffusione del concetto di vero Made in Italy.

Ieri a segnare lo start delle vetture su piazza Savonarola e dall’altro su piazza Castello è stata la Bugatti di Giulio Felloni assieme alla Maserati rossa guidata dal pilota Alex De Angelis. La manifestazione organizzata dal club Officina Ferrarese del Motorismo quest’anno ha aperto gli eventi di primavera dell'ASI come ha sottolineato il presidente nazionale Alberto Scuro che ha preso parte alla tre giorni ferrarese e del Delta del Po. Oggi alle 12 a Ferrara la sfilata di tutte le vetture. - (PRIMAPRESS)