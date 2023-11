Natale 2023: Ferrara ‘sfida’ il Vaticano sull’abete più alto ma è solo un’esigenza urbanistica

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Sarà una sfida simbolica ma pur sempre una sfida quella della città di Ferrara con la Città del Vaticano per l'albero più alto per questo Natale 2023. In piazza della Cattedrale attorno alle 15.30 di oggi l’albero di Natale che sarà poi allestito con 8 chilometri di luci Led a basso consumo energetico. L’albero è di particolare altezza - circa 22 metri - è stato rimosso dalla sue sede originaria perché - da perizie del personale tecnico specializzato - lo sviluppo delle radici stava intaccando le fondamenta di un condominio del quartiere Borgo Punta, compromettendo anche la tenuta dei sottoservizi. Si tratta di un abete della Normandia. Sarà acceso, nel corso di un evento pubblico e col sottofondo musicale gospel, l’8 dicembre, alle 18. È invece in programma sabato 2 dicembre, alle 17, la prima accensione dei circa 130 chilometri di luminarie cittadine. - (PRIMAPRESS)