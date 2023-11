MO, Biden chiede una tregua di 3 giorni per il rilascio di 10 ostaggi di Hamas

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano Joe Biden chiede quello che il Segretario di Stato Blinken non è riuscito ad ottenere nella sua missione in MediOriente: tre giorni di pausa nei combattimenti per favorire il rilascio di alcuni ostaggi nelle mani di Hamas. La richiesta è stata avanzata in una telefonata al premier israeliano Netanyhau. È una richiesta che arriva da un giro di telefoni "rossi" fra i leader di Usa, Israele e Qatar, in cui si sta guardando ad un rilascio da da parte di Hamas di 10-15 ostaggi. I tre giorni di pausa sarebbero anche usati per verificare l'identità di tutti gli ostaggi e la consegna dei nomi. - (PRIMAPRESS)