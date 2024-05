Editoria: il mensile di viaggi Dove (RCS) si rifà il look nello spirito “Be simple, be human”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il numero di giugno di DOVE, il mensile RCS che da 33 anni anticipa per i lettori le tendenze di viaggio e lifestyle, venerdì 24 maggio presenterà in edicola la prima novità di una ricca serie di sorprese in arrivo sulla multiforme piattaforma diretta e coordinata da Simona Tedesco.

“Be simple, be human” è il claim che guiderà la trasformazione, subito visibile con il restyling grafico del mensile, all’insegna di semplicità, raffinatezza e autenticità, grazie alle nuove font, all’elegante palette cromatica e alla pulizia stilistica. Seguirà un nuovo allegato esclusivo di Corriere della Sera, “Il Tempo del Viaggio”, in edicola mercoledì 19 giugno e presentato nel corso di una giornata di eventi dedicati al viaggio come “Scoperta” di sé, del mondo e degli altri. "Con tutte queste iniziative – spiega la direttrice Simona Tedesco – vogliamo interpretare le nuove tendenze del viaggio, restando fedeli all’identità di DOVE: quella di precedere i suoi lettori su nuove rotte, vicine o lontane, offrendo la chiavi per vivere nuove esperienze. Essere semplici, umani, vuol dire cercare l’essenza nelle mete, sempre più sostenibili, più consapevoli dando maggior valore alle storie personali, alle tradizioni locali, agli incontri veri. Il progetto del nuovo DOVE è un invito a riscoprire il lusso di connettersi fisicamente con il mondo e le persone. Il restyling del mensile, attraverso una grafica pulita e intuitiva, esalta proprio questo cambio di passo della narrazione, verso la semplicità e l’autenticità”.

Il nuovo corso è tangibile fin dal servizio di copertina: Mauritius, non è solo l’isola delle spiagge borotalco, ma un luogo che oggi racconta storie di sostenibilità, di melting pot culturali e di convivenze pacifiche tra diverse etnie e religioni. Originale poi la sezione dedicata ai weekend, proposti secondo le tendenze travel dello sleep, luxury, coolcation (ovvero la ricerca di luoghi “freschi”), astro e active tourism. Il reportage lungo il Mississippi, alla vigilia delle elezioni presidenziali Usa, risponde al desiderio crescente di incontri ed esperienze reali, mentre quelli dedicati a Sardegna e Salento offrono una prospettiva unica sulla resilienza e la rinascita dei territori. Infine, gli indirizzi della Milano analogica da appuntarsi per rifornirsi di vinili, fermarsi in locali dal sapore retrò e negozi vintagemolto apprezzati dai Millennial, sedotti dalla cultura pre-digitale. Il nuovo mondo di DOVE verrà presentato con un evento a inviti che si terrà questa sera alle 18.30 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, dal titolo “Oltre i confini”. - (PRIMAPRESS)