Bangladesh: 43 morti e decine di feriti con gravi ustioni in un incendio nel quartiere di Dacca

(PRIMAPRESS) - BANGLADESH - È di 43 morti e decine di feriti, al momento, il bilancio di un incendio divampato in Bangladesh in un edificio di sette piani in un quartiere esclusivo di Dacca, la capitale del Bangladesh. Lo hanno riferito le autorità sanitarie. "Finora 43 persone sono morte a causa dell'incendio", ha detto il ministro della Sanità del Bangladesh, Samanta Lal Sen, dopo aver visitato il Dhaka Medical College Hospital e un adiacente ospedale che tratta ustioni. Le fiamme avrebbero avuto origine da un grande magazzino di abbigliamento. Nell'area sono accorsi circa 600 pompieri. - (PRIMAPRESS)