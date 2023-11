MediOriente: un sommergibile nucleare USA arrivato nelle acque dell’Africa Nord-Orientale

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Il sottomarino nucleare Usa sta prendendo posizione nelle acque che fronteggiano la linea costiera tra Gaza ed Israele. Si tratta di una dimostrazione muscolare americana nei confronti delle minacce dell'Iran e come deterrente di ulteriori escalation del conflitto israelo-palestinese. Il Pentagono aveva annunciato su X che uno dei suoi sottomarini nucleari è arrivato ieri nell'area di responsabilità del U.S. Central Command, che si estende dall'Africa nord-orientale attraverso il Medio Oriente fino all'Asia centralece meridionale. Il sottomarino classe Ohio è il più grande della U.S. Navy:è dotato di missili balistici avanzati o Tomahawk. Il sottomarino USA è stato rilevato mentre navigava attraverso il Canale di Suez in Egitto, che collega il Mediterraneo e il Mar Rosso. - (PRIMAPRESS)