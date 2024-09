Omicidio neonati: il procuratore di Parma conferma la premeditazione della 22enne Chiara Petrolini

(PRIMAPRESS) - PARMA - Il procuratore di Parma che ha interrogato Chiara Petrolini, la ragazza 22enne accusata di aver ucciso ed occultato i suoi due neonati, ha constatato la premeditazione del drammatico gesto. "Quanto sta emergendo suscita sgomento,al di là della rilevanza penale" per i 2 bambini, per il contesto della famiglia,per il fidanzato e "per la ragazza che appare difficilmente decifrabile e che dovrà ancora prendere coscienza" di quel che è successo. Così le prime dichiarazioni del procuratore di Parma D'Avino edopo l'arresto ai domiciliari di Chiara Petrolini. "La 22enne,spiega la Procura, "da subito ha maturato il disegno di uccidere il neonato",cercando in rete come nascondere la gravidanza o cagionare l'aborto. - (PRIMAPRESS)