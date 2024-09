Pesaro anticipa la Notte Europea dei Ricercatori con le porte aperte di CTE Square

(PRIMAPRESS) - PESARO - L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con i 13 partner della Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro (CTE Square), anticipano con una preview, oggi 20 settembre, la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, l’evento in programma per il prossimo 27 settembre che da anni porta la scienza e i ricercatori tra i cittadini, i giovani e gli studenti con il progetto 'Sharper' per l'European Researcher Night. "L'obiettivo - come spiegano i promotori del Night Day pesarese Alessandro Bogliolo dell'Università di Urbino, Primo Zingaretti del Politecnico delle Marche e Maria Laura Maggiulli coordinatore del progetto Pesaro CTE Square - è di far conoscere ad imprese e studenti, la sede della Casa delle Tecnologie Emergenti dove immergersi in alcune delle attività che stanno contribuendo al trasferimento di nuove tecnologie su imprese culturali e turistiche della città di Pesaro a cominciare da alcune soluzioni impiegate per gli eventi della Capitale Italiana della Cultura 2924. In particolare ci sarà la possibilità di assistere in realtà virtuale ad un'opera ma vista dal punto di osservazione del tenore o della soprano, sarà possibile volare come la Gazza Ladra all'interno del Teatro Rossini o sfidare l'intelligenza artificiale e scoprire l'impatto sociale che ha sulle vostre azioni quotidiane". L'evento presso la sede della CTE di Pesaro, in via Guidobaldo II della Rovere, 13, prevede quattro visite guidate da circa trenta minuti dove occorre iscriversi al seguente link: www.eventbrite.it/e/biglietti-porte-aperte-a-cte-square-1016939883567 - (PRIMAPRESS)