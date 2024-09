Disastri naturali, Musumeci (Protezione Civile): “Lo Stato non può essere una cassa continua. Occorrono polizze”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre si continua a lavorare in Emilia Romagna e nelle Marche per il ripristino delle arterie inondate dalle acque dell'alluvione dei giorni scorsi, non si placa la polemica sulla lentezza dei ristori o sui mancati fondi destinati ai Comuni alluvionati. Ed è in questo clima che spunta una proposta del ministro della Protezione Civile, Musumeci che parla di "cambio culturale" nell'approccio ai disastri naturali. Musumeci prospetta una direzione "verso obbligo di assicurazione". "Serve un cambio culturale. Per questo il governo si è già applicato ad adottare una norma nella Finanziaria 2024 le polizze assicurative delle imprese, escluse quelle agricole. E' un primo passo. Ci avvieremo, gradualmente, all'obbligo per le famiglie di una polizza casa contro le catastrofi naturali". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Musumeci, a un evento di Ania, che raduna gli assicuratori. "E' finito il tempo in cui lo Stato poteva erogare risorse a tutti e per sempre. Ogni cittadino sia consapevole". - (PRIMAPRESS)