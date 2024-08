M.O. dopo Herzog e Netanyahu oggi Blinken incontra il presidente egiziano al-Sisi. Riprendono i negoziati a Doha

(PRIMAPRESS) - EGITTO - Dopo il colloquio di ieri con il presidente israeliano Herzog e il premier Netanyahu, il segretario di Stato Usa è in Egitto per continuare il pressing per l'ok alla proposta-ponte Usa su Gaza. Blinken sarà poi anche in Qatar, altro Paese mediatore. Ieri ha incassato il placet israeliano e ha ribadito: ora spetta a Hamas fare la sua parte. Attesa oggi a Doha la ripresa dei negoziati, riaperti il 15 agosto e poi sospesi, senza significativi sviluppi.

Intanto, però, continuano i raid dell'esercito israeliano che ha confermato la nuova operazione di terra a Khan Younis, nel Sud della Striscia di Gaza, per la presenza di "terroristi e infrastrutture terroristiche". I colpi di mortaio, tuttavia, diventano effetti collaterali che non risparmiano anche i civili.

Combattimenti anche a a Rafah e nell'area del corridoio Netzarim, nel centro della Striscia, dove sarebbero stati uccisi numerosi combattenti.Colpita un'abitazione nel campo profughi di Nuseirat: 4 i morti. E l'Idf riferisce di aver colpito siti Hezbollah nel Sud del Libano, tra cui una sala di comando ad Hanaouay, infrastrutture e un lanciarazzi. - (PRIMAPRESS)